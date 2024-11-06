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В Госдуме раскрыли детали мести Трампа семье Байдена после выборов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах даст ход уголовным делам против семьи действующего американского лидера Джо Байдена, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В Госдуме раскрыли детали мести Трампа семье Байдена после выборов
© РИА Новости

Парламентарий считает, что президент США и его сын Хантер Байден заслуживают нескольких десятков лет тюремного заключения.

"Трамп перестанет тормозить уголовные дела, на которые Байден себе наработал. Например, Байдены — старший и младший — так активно получали деньги от Украины, что там найдется материал на незаконную деятельность в интересах других государств, — а они не объявляли себя агентами Украины, — что им хватит на несколько десятков лет [тюрьмы] каждому", — высказался Вассерман.

Он отметил, что к кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис также возникнут вопросы. Вассерман объяснил, что политик могла добиться вынесения сотен несправедливых приговоров, занимая должность генпрокурора Калифорнии.

"Что будет с Харрис — сказать не берусь. Но к ее деятельности в качестве генерального поверенного в делах одного из штатов есть вопросы. Она добилась принятия нескольких сот явно неправосудных приговоров. Речь не идет о наказании за реальные преступления", — подытожил Вассерман.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Харрис, которая, по предварительным данным, проиграла на выборах президента США, не смогла победить из-за действий главы Белого дома Джо Байдена. Он выразил мнение, что американцы не захотели выбирать марионетку.

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