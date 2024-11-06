Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», отметив значимость этого события для развития Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Видеозапись церемонии опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент России в рамках торжественной церемонии дал команду на спуск корабля на воду.

«Спуск разрешаю», - заявил Владимир Путин.

Глава государства также обратил внимание на то, что «Чукотка» станет уже четвертым серийным атомным ледоколом этого проекта. На Балтийском заводе строятся еще два аналогичных корабля – «Якутия» и «Ленинград».

«Создание таких мощных, современных судов – еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так – на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика», - подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, укрепление ледокольного флота страны прямо влияет на обустройство арктических территорий и наращивание грузопотока по Северному морскому пути.

Владимир Путин также заявил о необходимости более эффективных тарифов на ледокольную проводку судов, выразив уверенность, что с каждым годом интерес к этому маршруту будет расти как со стороны российских, так и зарубежных компаний.

Напомним, что 26 января этого года на верфи Балтийского завода состоялась церемония старта строительства атомного ледокола «Ленинград». В ней принял участие президент России Владимир Путин. В ходе мероприятия глава государства заявил о том, что в 2025 году в России заложат и атомный ледокол «Сталинград».

В свою очередь немецкий телеканал N-TV в своей статье о строительстве новых российских ледоколов заметил, что «Ленинград» станет восьмым атомным ледоколом в арктическом флоте, в состав которого также входят 34 дизельных судна.