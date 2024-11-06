$98.06+0.51106.89+0.75
Войти в почту

Путин призвал увеличить безопасность и надежность судоходства в Арктике

Безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути предстоит заметно нарастить.

Путин призвал увеличить безопасность и надежность судоходства в Арктике
© РИА Новости

Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил, выступая на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".

"В целом, нам предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства в этом регионе. Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали", - сказал президент.

Путин уточнил, что речь идет, в том числе, о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.

Глава государства пожелал кораблестроителям, другим участникам российских арктических проектов дальнейшей продуктивной работы, новых больших свершений на благо России.

Политика
Владимир Путин
Москва