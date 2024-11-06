Путин призвал увеличить безопасность и надежность судоходства в Арктике

Безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути предстоит заметно нарастить.

Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил, выступая на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".

"В целом, нам предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства в этом регионе. Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали", - сказал президент.

Путин уточнил, что речь идет, в том числе, о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.

Глава государства пожелал кораблестроителям, другим участникам российских арктических проектов дальнейшей продуктивной работы, новых больших свершений на благо России.