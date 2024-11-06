В МИД РФ прокомментировали предварительные итоги выборов в США

Россия будет работать с новой администрацией США, при этом жестко отстаивая российские национальные интересы. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД РФ по выборам в США.

В министерстве отметили, что победа Трампа на президентских выборах в США отражает недовольство американцев итогами правления администрации Байдена. Избрание Трампа американским президентом может подстегнуть усиление внутренней напряженности в США, считают в МИД.

Как отмечается в заявлении, выборы в США показали глубокий раскол в американском обществе, электорат разделился почти поровну. РФ при работе с новой администрацией США будет ориентироваться на достижение всех целей СВО.

В МИД считают, что правящая в США политическая элита придерживается линии на "сдерживание Москвы", это не подвержено колебаниям.