Переизбрание экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в нижнюю палату Конгресса США обернется для нее адом из-за русофобии, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Пелоси переизбрали сенатором от Калифорнии.

"Нэнси Пелоси в 84 года переизбрали сенатором от Калифорнии, откуда она попадает в окружение республиканского большинства в Вашингтоне и [Дональда] Трампа во главе страны. Ад, который она честно заслужила своей русофобией", — добавила Захарова.

Пелоси работает в Конгрессе США с 1987 года. В 2007-м демократ заняла пост спикера палаты представителей и стала первой женщиной на этой должности. Спустя четыре года она переместилась на роль лидера демократического меньшинства в нижней палате. Пост спикера Пелоси также занимала с 2019 по 2023 годы.

Ранее стало известно, что бывший спикер палаты представителей набрала 81,5% голосов после подсчета бюллетеней в 11-м округе Калифорнии. Ее соперник из Республиканской партии Брюс Лоу набрал 18,5% голосов. Отмечается, что Нэнси Пелоси является одним из самых старых членов палаты представителей Соединенных Штатов.

Также Пелоси заявила, что голосующие за республиканца Дональда Трампа американцы фактически выбирают кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса. Он может занять пост главы Белого дома в случае внезапной смерти миллиардера.