Захарова описала Зеленского поговоркой «ласковое дитя двух мамок сосет»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова описала поздравление президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу поговоркой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова привела слова Зеленского о том, что он ценит политику Трампа. Кроме того, он заявил, что Украина рассчитывает на двухпартийную поддержку.

«Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосет», — подытожила Захарова. Других комментариев официальный представитель МИД не привела.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Дональнда Трампа с победой на выборах президента США. Помимо вышесказанного, он также выразил надежду на личную встречу для обсуждения укрепления партнерства США и Украины.