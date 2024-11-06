Захарова обратилась к Зеленскому после его слов о Трампе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о разговоре с Дональдом Трампом по "плану победы". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат поинтересовалась, не обсуждал ли Зеленский с американским предпринимателем Илоном Маском свой полет на Марс.

"Многие бы скинулись", - добавила Захарова.

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Напомним, ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США. Он также заявлял, что вспоминает "замечательную" встречу с американским политиком.

Напомним, она состоялась 27 сентября в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Незадолго до нее Трамп опубликовал письмо, где Зеленский называет его "дорогой Дональд" и просит о встрече, чтобы "понимать друг друга на 100 процентов".

Однако по итогам встречи наблюдатели отметили взаимную неприязнь сторон и отсутствие ясности, а также заметную напряженность между политиками. Сам же Зеленский назвал встречу "очень содержательной", а Трамп вновь пообещал найти решение конфликта на Украине в случае победы на выборах в США.