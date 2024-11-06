Матвиенко рекомендовала замминистру не называть свою фамилию громко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду, 6 ноября, обратилась к первому замминистра здравоохранения Владимиру Зеленскому и прокомментировала его фамилию.

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— С фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте, — заявила Матвиенко.

Отмечается, что в ответ депутат развел руками.

Валентину Матвиенко единогласно переизбрали председателем Совета Федерации (СФ) на четвертый срок. Об этом стало известно в среду, 25 сентября. Решение приняли 155 сенаторов в ходе первого заседания осенней сессии верхней палаты российского парламента. При этом воздержавшихся или проголосовавших против кандидатуры Матвиенко не было.

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Валентина Матвиенко рассказала свой любимый анекдот про женщин на IV Евразийском женском форуме. Она подчеркнула, что ей он очень нравится, поскольку характеризует многих женщин, показывая их истинную натуру.

На заседании оргкомитета IV Евразийского женского форума (ЕЖФ) председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала организаторов не приглашать на мероприятие блогера Даню Милохина.