$98.06+0.51106.89+0.75
Войти в почту

Путин дал команду на спуск на воду атомного ледокола "Чукотка"

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Москвы дал команду на спуск на воду атомного ледокола "Чукотка". Торжественная церемония проходит на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге.

Путин дал команду на спуск на воду атомного ледокола "Чукотка"
© РИА Новости

Ледокол "Чукотка" - пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Ранее предприятие выпустило серийные ледоколы "Сибирь" и "Урал", а также головное судно "Арктика".

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Они играют ключевую роль в обеспечении круглогодичной навигации по Северному морскому пути, способствуя социально-экономическому развитию Арктической зоны России.

Политика
Владимир Путин
Балтийский завод
Росатом
Санкт-Петербург
Москва