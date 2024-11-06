В Кремле оценили сообщения об отправке РФ в США зажигательных устройств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утками данные в СМИ, что Москва якобы может направить на самолетах в сторону США некие зажигательные устройства.

"Мы видели, но это можно назвать только утками. Это не в первый раз, это уже тенденция, публикуют абсолютные пустышки", - подчеркнул он в беседе с журналистами. "Я, честно говоря, не знаю тех, кто хоть как-то серьезно относится к таким публикациям, - продолжил Песков. - Они полностью себя дискредитировали в плане информации, которая заслуживает доверия. Никто такой информации не доверяет".

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что пересылка взрывчатых веществ являлась некой тайной операцией России. В конце октября Национальная прокуратура Польши сообщила, что спецслужбы республики задержали четырех членов действовавшей в странах ЕС диверсионной группы, которых подозревают в пересылке курьерскими службами взрывчатых веществ. По версии следствия, группа занималась отправкой через курьерские компании в государства Евросоюза и Великобританию посылок со спрятанными в них взрывчатыми веществами и опасными материалами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной или воздушной транспортировке. Конечной целью злоумышленников, по утверждению польской стороны, было использование такого канала для отправки посылок со взрывчаткой в Канаду и США.