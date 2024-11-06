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Песков оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин остается открытым к контактам и диалогу с США, это последовательная позиция. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа
© РИА Новости

Представителя Кремля спросили, готов ли Путин к телефонному разговору с Дональдом Трампом после его победы на выборах.

"Это надо не у нас спрашивать. Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалогу. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном давайте дождемся каких-то конкретных действий", - сказал Песков.

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