Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин остается открытым к контактам и диалогу с США, это последовательная позиция. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, готов ли Путин к телефонному разговору с Дональдом Трампом после его победы на выборах.
"Это надо не у нас спрашивать. Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалогу. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном давайте дождемся каких-то конкретных действий", - сказал Песков.