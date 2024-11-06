Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин остается открытым к контактам и диалогу с США, это последовательная позиция. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, готов ли Путин к телефонному разговору с Дональдом Трампом после его победы на выборах.