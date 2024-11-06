В Кремле оценили вероятность скорого завершения украинского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 6 ноября, заявил, что решить украинский конфликт за один день невозможно.

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— Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь, — рассказал он, чьи слова приводит РИА Новости.

Дмитрий Песков также рассказал о позиции правительства России относительно возможной победы одного из кандидатов на пост главы США Камалы Харрис или Дональда Трампа на выборах.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 31 октября заявил, что Украина подготовит три пункта плана для переговоров с Россией. Это будет сделано ко второму саммиту мира.

Ранее появилась информация, что Россия и Украина при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта информация не является достоверной.

До этого в беседе с FT президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению боевых действий.