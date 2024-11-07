В Кремле охарактеризовали готовящееся выступление Путина на «Валдае»

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, которое состоится 7 ноября, будет носить мировоззренческий характер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Песков также допустил, что Путин в своей речи может затронуть тему выборов в США, которые состоялись 5 ноября.

«Разумеется, поскольку будут данный вопрос ему задавать, можно предположить, что тема будет так или иначе фигурировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Путин выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое подведет итог форума. Мероприятие проходит с 4 ноября в Сочи. Как отмечал Песков, к выступлению президента на форуме традиционно возникает повышенный интерес.

В 2023 году речь Путина на «Валдае» длилась почти четыре часа. Глава государства затронул темы конфликта на Украине, диктатуры, суверенитета, отношений с Западом, перестройки российской экономики, ядерного щита России и другие вопросы.