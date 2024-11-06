Песков оценил перспективы дальнейших отношений России и США

Дальнейшая судьба российско-американских отношений, находящихся сейчас в самой низкой точке, зависит от руководства США, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще ухудшить (отношения РФ и США - прим. ТАСС) практически невозможно, эти отношения находятся в исторически самой низкой точке", - констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами.

По его мнению, как дальше будут складываться отношения Москвы и Вашингтона, "будет зависеть от следующего руководства США".