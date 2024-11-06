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Песков оценил перспективы дальнейших отношений Москвы и Вашингтона

Дальнейшая судьба российско-американских отношений, находящихся сейчас в самой низкой точке, зависит от руководства США, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков оценил перспективы дальнейших отношений России и США
© ТАСС
"Еще ухудшить (отношения РФ и США - прим. ТАСС) практически невозможно, эти отношения находятся в исторически самой низкой точке", - констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами.

По его мнению, как дальше будут складываться отношения Москвы и Вашингтона, "будет зависеть от следующего руководства США".

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