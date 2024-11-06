Кремль отверг обвинения во вмешательстве в выборы США

Москва не вмешивается в чужие выборы и не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела.

Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в общении с журналистами утверждения, что РФ могла пытаться повлиять на голосование на президентских выборах в США.

"Что касается обвинений в попытках оказания влияния или вмешательства, то мы решительно отвергаем это и повторяем: мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела и весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши собственные внутренние дела", - сказал представитель Кремля. Комментируя публикации о том, будто с российских доменов поступали угрозы взрывов на избирательных участках в Америке, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: "Мы не знаем детали, это не наше дело - обеспечение безопасности избирательных участков. Вы знаете, как часто разные звонки о минированиях поступают в адрес различных российских учреждений. И все они идут из-за границы, с заграничных доменов".

Поэтому, подчеркнул Песков, "все страны, к сожалению, подвергаются такому воздействию".