Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах главы США, пишет РИА Новости.

"Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Трампа с победой на выборах в США.

Накануне в США прошло голосование на президентских выборах. Сегодня телеканал Fox News сообщил о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков (для победы необходимо 270). Сам Трамп, выступая во Флориде, объявил о своей победе.

Трампа еще до объявления официальных результатов уже поздравил ряд мировых лидеров, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон. В соцсети Х французский лидер заявил о готовности работать вместе с новым президентом США.