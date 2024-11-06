Пушков высмеял «искреннее» поздравление Зеленского победившему Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский своим поздравлением Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США пытается вписаться в новый поворот истории, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

По его словам, украинский лидер «молился» на победу кандидата от демократов Камалы Харрис.

«Владимир Зеленский, молившийся за победу Харрис и холодно принятый Трампом в Нью-Йорке в сентябре, говорит об их «замечательной встрече», которая была замечательной лишь взаимной отчужденностью, и пытается вписаться в новый поворот истории», — написал Пушков.

По словам Пушкова, очевидно, что у Зеленского с Трампом таких объятий, как с президентом США Джо Байденом, уже не будет. В Киеве сильно встревожены, резюмировал Пушков.

По прогнозам Трампа, на этих выборах он наберет более 315 голосов выборщиков. По подсчетам телеканала Fox News, он вышел вперед, получив 277 голосов. При этом для победы ему необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

Ранее Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах. В своем аккаунте в социальной сети X он подчеркнул, что рассчитывает на поддержкуСША в будущем.