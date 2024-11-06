В России готовы обсудить с Трампом климатическую повестку

Россия готова обсудить климатическую повестку с Дональдом Трампом, если он займет пост президента США и до инаугурации приедет на 29-й Климатический саммит (COP-29) ООН в Баку.

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ, спецпредставитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев на полях международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас первое международное мероприятие ближайшее будет в Баку. Приехать туда может кто угодно. Будучи президентом, будучи простым гражданином. Мы посоветовали, пусть COP-29, Азербайджан, направит приглашение. Господин Трамп, если сейчас его выберут, до инаугурации, как он хотел, пусть в Баку приезжает, мы поговорим. Про климат, про природоохранный проект, есть много вопросов", - сказал Эдельгериев. "Сразу первый вопрос, не будет ли он обратно выходить из Парижского соглашения, как он раньше это сделал, как мы будем дальше взаимодействовать", - добавил помощник главы российского государства.

При прошлом президентском сроке Трампа США вышли из Парижского соглашения по климату. При президенте Джо Байдене Вашингтон возобновил членство в соглашении.