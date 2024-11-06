Слуцкий призвал не ожидать на Капитолийском холме моментального потепления

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США — это голос американцев за приоритет национальных интересов и решение внутренних проблем.

«Победа Трампа на выборах — это голос американцев за приоритет национальных интересов и решение внутренних проблем. Американское общество поляризовано и явно в кризисе. Простые граждане хотят улучшения условий жизни, а не развязывание бесконечных «мировых войн» ради призрачных инвестиций в доминирование США. Уверен, в этом основные причины подобного исхода голосования», — заявил Слуцкий.

Отвечая на вопрос о значении победы Трампа для российско-американских отношений, Слуцкий напомнил, что его предыдущий срок закончился рекордным количеством антироссийской санкций, а уровень диалога был понижен практически до нуля.

«И не по нашей вине. При сложившемся двухпартийном русофобском консенсусе на Капитолийском холме ждать моментального потепления или скоростной перезагрузки было бы наивно. Российская сторона всегда оставалась открыта к диалогу, но только на равноправных и взаимоуважительных условиях», — заключил депутат.

Ранее Трамп заявил о своей победе на президентских выборах США и объявил себя 47-м главой страны.