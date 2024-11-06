Французский лидер Эммануэль Макарон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он заявил, что готов работать вместе, «как мы это умеем делать уже четыре года».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Макрону, что накануне тот сказал: «насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом».

«Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эмануэль? Президенту Франции надо менять источники информации», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах и заявил, что ценит его приверженность к подходу «мир через силу» по глобальным делам.