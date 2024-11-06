В Госдуме рассказали, может ли Трамп повлиять на завершение СВО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, по предварительным данным, набравший большее количество голосов на выборах, не сможет повлиять на завершение специальной военной операции на Украине, уверен депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что решение о ходе СВО и ее окончании будет принято исключительно в Кремле, а не в Белом доме.

По мнению Толмачева, США мечтают зафиксировать свой статус не только в качестве мирового разжигателя войн, но и примирителя. Депутат считает, что новый президент постарается воздействовать на ситуацию в зоне СВО.

"США очень нужно зафиксировать свой статус не только в качестве мирового разжигателя войн, но и примирителя. Мало сомнений в том, что новый президент постарается воздействовать на происходящее в зоне СВО. Исход этого воздействия предсказать сейчас сложно, но можно с уверенностью заявить, что решение о ходе СВО или ее окончании будет принято исключительно в Кремле, а не в Белом доме", — высказался парламентарий.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли будет рад, если новым президентом США станет Трамп. Он отметил, что республиканец не любит тратиться на помощь различным благотворительным организациям, а также союзникам.