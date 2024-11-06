Захарова прокомментировала победу Трампа на выборах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Своим комментарием она поделилась в своем Telegram-канале.
«Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим», — написала дипломат.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал полезное для России качество Трампа. По его словам, оно заключается в том, что американский политик не любит тратить деньги «на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации».
Трамп объявил о своей победе на выборах президента США
До этого Трамп объявил о своей победе. Он заявил, что его успех стал «политической победой, которую прежде не знала история США».