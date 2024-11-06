Весной украинский конфликт будет завершен, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о влиянии победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и республиканцев в целом на финансирование Украины.

«Сейчас не только Трамп побеждает, но и Сенат, и Конгресс становятся республиканским. Естественно, сейчас начнутся межпартийные разборки. Конгрессмены будут искать возможность уличить демократов в какой-то коррупции. Это во многом будет связано с украинским вопросом. Наверняка, это остановит хотя бы на какое-то время финансирование Украины», — убежден Чепа.

По словам депутата, выяснения в политических кругах США внесут неопределенность по отношению к Украине со стороны всей Европы.

«Я думаю, что поставки на Украину сейчас прекратятся. Думаю, что весной все будет закончено»

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам политика, его успех стал «политической победой, которую прежде не знала история США», а его президентский срок еще станет «поистине золотым веком для США».

Трамп объявил о своей победе на выборах президента США

Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538. По последним данным, Трамп набрал 267 голосов.