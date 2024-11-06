Медведев назвал полезное для России качество Трампа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Напомним, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон ранее объявил Трампа избранным американским президентом.

По данным Fox News, Трамп победил в очередном «колеблющемся» штате - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах. С переизбранием также поздравил Трампа и бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

Дмитрий Медведев в своем сообщении в Telegram-канале, которое он озаглавил «Про упрямого Трампа», заметил, что на Капитолийском холме царит «яростный двухпартийный антироссийский консенсус». Однако, по его словам, у республиканца, претендующего на пост президента США, есть «одно полезное для России качество».

«У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок. А также он не устраивает благотворительных аукционов», - написал Медведев.

По его мнению, Украина также находится в этом ряду, и сейчас вопрос лишь в том, «сколько Трампа заставят дать на войну».

«Он упрямый, но система сильнее», - констатировал российский политик, выразив уверенность, что победа Трампа не понравится Киеву.

Напомним, что Трамп уже пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для назначения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Кроме того, экс-президент неоднократно говорил о своей возможности урегулировать кризис за сутки.