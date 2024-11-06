Кабмин поддержал проект об усилении наказания за пропаганду нацизма

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона Минюста России о введении нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций - обязательных работ. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

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Изменения предлагается внести в статью 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект", - пояснил источник ТАСС.

Сейчас такие действия грозят штрафом для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административным арестом на срок до 15 суток также с конфискацией, для должностных лиц - от 1 тыс. до 4 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения

Законопроектом предлагается ввести новый вид санкции для граждан - обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения. Это также касается перечня санкций за изготовление, сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды запрещенных атрибутики и символики.

Как говорится в пояснительной записке, по информации, опубликованной на официальном сайте судебного департамента при Верховном суде РФ, число лиц, подвергнутых наказанию по статье 20.3 КоАП, в 2023 году по сравнению с 2019 годом увеличилось почти в два раза (с 2 388 до 5 163). "При этом в большинстве случаев (около 90%) назначалось наказание в виде административного штрафа. Вместе с тем доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм административных штрафов сократилась с 42% в 2019 году до 37% в 2023 году", - отмечают авторы законопроекта.

Согласно пояснительной записке, введение наказания в виде обязательных работ позволит "обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим правонарушениям". "Срок обязательных работ устанавливается до ста часов по апологии с санкцией статьи 20.31 КоАП, предусматривающей ответственность за совершение другого правонарушения экстремистской направленности, выражающегося в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства", - уточняется в пояснительной записке.