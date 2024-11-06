Депутат Госдумы объяснился после слов о «лишних людях» на СВО

Депутат Госдумы и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай объяснил свои слова о «лишних людях» на специальной военной операции (СВО) на Украине. Подлинность распространившейся в сети аудиозаписи политик подтвердил в беседе с RTVI.

Бородай заявил, что аудиозапись частного разговора о контрнаступлении украинских войск была сделана в 2023 году. Депутат утверждает, что его слова были вырваны из контекста, а запись выложили в таком виде, чтобы дискредитировать его.

Речь идет о записи, в которой Бородай говорит, что некие «гражданские пиджаки» рассматривают добровольцев, как «пехоту второго сорта» и тех, кто «не представляет большой ценности». В разговоре он отметил, что добровольцы в основном представляют «непродуктивную часть населения» и их «покупают как мясо», которым «можно рассчитаться в войне, чтобы максимально вымотать противника».

«Все правда. Довольно жесткая, но правда, — заявил Бородай, комментируя аудиозапись. — Между своими не было принято скрывать, что на самом деле реально происходит».

Кроме того, он добавил, что и сам относится к категории «лишних людей» на СВО.