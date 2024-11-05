МИД РФ обвинил генсека ООН в двойных стандартах

Обеспокоенность генсека ООН Антониу Гутерриша информацией СМИ о военных КНДР в РФ воспринимается как проявление двойных стандартов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание, что проявления обеспокоенности со стороны ООН эскалацией и интернационализацией украинского кризиса через 10 лет после его начала вызывают по меньшей мере удивление.

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ