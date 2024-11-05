МИД РФ обвинил генсека ООН в двойных стандартах

МИД РФ: Гутерриш проявляет двойные стандарты, беспокоясь о военных КНДР в РФ
Обеспокоенность генсека ООН Антониу Гутерриша информацией СМИ о военных КНДР в РФ воспринимается как проявление двойных стандартов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат обратила внимание, что проявления обеспокоенности со стороны ООН эскалацией и интернационализацией украинского кризиса через 10 лет после его начала вызывают по меньшей мере удивление.
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"На этом фоне обеспокоенность Гутерриша информацией СМИ о военных КНДР в России воспринимается как проявление двойных стандартов. Заявляя о поддержке усилий по установлению мира и ссылаясь при этом на Устав ООН, он забывает о недопустимости селективного подхода к его целям и принципам, которые должны соблюдаться во всей полноте, совокупности и взаимосвязи. Генсекретарь также любит ссылаться на неконсенсусные резолюции Генассамблеи ООН по Украине, оставляя без внимания документы, принятые консенсусом, причем намного раньше", - отметила Захарова.