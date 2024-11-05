Путин вспомнил о работе в стройотрядах в Коми

Президент России Владимир Путин на встрече с новым руководителем Коми Ростиславом Гольдштейном вспомнил о своем опыте работы на территории республики в студенческих стройотрядах. Его слова приводит ТАСС.

Во время встречи Гольдштейн высоко оценил потенциал Коми. Путин согласился с ним.

«Я ведь тоже там немножко работал — правда, это было в стройотрядах студенческих», — добавил президент РФ, отметив, что может себе представить, насколько вырос потенциал республики за последние годы.

Ранее возглавлявший Коми Владимир Уйбы объявил, что уходит в отставку. В качестве причины он назвал «новый фронт работы на федеральном уровне». Путин предложил пост главы республики Ростиславу Гольдштейну, который принял его «с гордостью и честью».