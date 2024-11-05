$98.06+0.51106.89+0.75
Войти в почту

Лавров раскрыл иностранным дипломатам проблематику украинского кризиса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров регулярно встречается с послами других государств в Москве и информирует их о ситуации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Лавров разъяснил иностранным послам проблематику украинского кризиса
© РИА Новости

По ее словам глава российского внешнеполитического ведомства представляет иностранным дипломатам проблематику кризиса вокруг Украины в различных аспектах.

Во вторник, 5 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти оказывают давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, чтобы он занял сторону Киева в его противостоянии с Москвой. Так глава ведомства прокомментировал включение Гутерриша в базу украинского сайта «Миротворец».

По его словам, подобное поведение Киева нарушает пункт 2 статьи 100 Устава ООН, запрещающий государствам оказывать влияние на генсека организации или других ее представителей.

Политика
Антониу Гутерриш
Мария Захарова
Сергей Лавров
МИД России
Валдайский клуб
ООН
Москва
Киев
Россия
Украина