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Путин предложил Ростиславу Гольдштейну пост врио главы Коми

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну переехать в Республику Коми и занять должность главы этого региона. Гольдштейн согласился.

Путин предложил Гольдштейну пост врио главы Коми
© ТАСС
"Хотел поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 90-го года еще водителем, доросли постепенно до члена Государственного совета Республики, затем стали депутатом Государственной думы", - сказал Путин на встрече.