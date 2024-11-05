Путин предложил Гольдштейну пост врио главы Коми

Путин предложил Ростиславу Гольдштейну пост врио главы Коми
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну переехать в Республику Коми и занять должность главы этого региона. Гольдштейн согласился.
"Хотел поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 90-го года еще водителем, доросли постепенно до члена Государственного совета Республики, затем стали депутатом Государственной думы", - сказал Путин на встрече.