Захарова сравнила Молдавию с антиутопиями Оруэлла

Власти Молдавии переиначивают язык своей страны в пользу Румынии так, что их действия не смог бы представить даже автор романа-антиутопии «1984» Джордж Оруэлл. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот так, чтобы переиначивать название языка в пользу другого государства, несмотря на то, что этот самый молдавский язык древнее, чем румынский, такого просто, мне кажется, даже Оруэлл не придумал», — сказала она.