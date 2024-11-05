Путин рассказал, за что борется РФ на линии боевого соприкосновения

Россия на линии боевого соприкосновения борется за сохранение своих ценностей и русского языка, разъяснил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства сделал это заявление в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

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«Мы проводим такое совещание, потому что мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка. Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности», — отметил Путин.

Ранее президент призвал при продвижении русского языка в Донбассе и Новороссии избегать опыта СССР, когда жителей насильно заставляли учить украинский язык.