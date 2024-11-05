Москва потребовала вернуть подлинник указа Петра II в Россию

Посольство РФ в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом Aguttes подлинника указа императора Петра II и требует возвращения его в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

По данным агентства, документ, датированный 9 сентября 1727 года, был продан на прошлой неделе в ходе торгов за €3,1 тыс.

Указ «об отстранении [генерал-майора Егора] Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» является важным историческим документом эпохи дворцовых переворотов, пояснили журналисты.

Неизвестный злоумышленник смог похитить его из Российского государственного военно-исторического архив (РГВИА) и вывезти за границу. Вместо подлинного указа он оставил в хранилище его хорошо сделанную копию.

Украденный из России указ Петра II ушел с молотка во Франции

Напомним, что Петр II правил в России с 6 (17) мая 1727 года по 19 (30) января 1730 года. Его указ состоит из одного листа ин-кварто (24 х 30 см).

«Нашей Военной коллегии. Указали мы санкт-петербургскому коменданту Фаменцыну от комендантства отказать, а комендантское дело отправлять до указу нашего князю Григорью Урусову. Дан в нашем Верховном тайном совете сентября 9-го 1727 г. Петр», — сообщается в документе.

Искусствовед, журналист издания The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова назвала указ Петра II «редкой рукописью». Она допустила, что документ мог быть украден «и десять, и двадцать лет назад».