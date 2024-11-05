Путин назвал фундаментальную ценность России

Русский язык является фундаментальной ценностью страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, который провел по видеосвязи.

"Одной из таких ключевых, фундаментальных ценностей был и остается русский язык. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России в числе наших ключевых приоритетов", - сказал Путин, отметив, что необходимые меры будут обсуждаться на заседании совета с учетом динамичных изменений в стране и в мире.