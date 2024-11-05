Лавров: Запад хочет вытеснить Москву из отношений Баку и Еревана

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание США и ЕС вытеснить Москву из армяно-азербайджанского урегулирования наносит удар по безопасности в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, в России считают важным, чтобы мирный процесс проходил «в кругу друзей» - стран Южного Кавказа и соседних государств-партнеров. Российский министр подчеркнул, что из процесса необходимо исключить «деструктивное вмешательство извне».

Также Лавров заверил, что Россия по-прежнему готова оказывать содействие завершению переговоров Еревана и Баку. Он подчеркнул, что речь идет о переговорах на основе трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов.

Осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение при посредничестве России. В его рамках Армения уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

Позже Армения заключила новую договоренность с Азербайджаном и согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года. В сентябре 2024-го премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку согласовали 80 процентов текста мирного договора.