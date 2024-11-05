В МИД РФ заявили о готовности изучить предложения США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским властям «все равно», чем закончатся выборы главы США, но Москва будет готова рассмотреть предложения нового американского президента. Об этом сообщается на сайте МИД.

Вторник, 5 ноября, - основной день голосования на выборах президента США. За победу борются действующий вице-президент США, демократ Камала Харрис и экс-глава страны, республиканец Дональд Трамп.

Захарову попросили прокомментировать утверждения, что власти РФ «жаждут победы Трампа». Представитель МИД ответила, что вне зависимости от того, кто станет новым президентом, Россия будет решительно отстаивать свои интересы, особенно в области национальной безопасности.

«В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к России, Москва будем готова изучить их «на соответствие российским интересам».