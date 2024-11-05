Россия предупредила НАТО, что в случае агрессивных действий Североатлантического альянса ответ Москвы будет адекватным. Об этом заявил в интервью РИА НовостиРИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что оппоненты не должны заблуждаться на этот счет. Министр уточнил, что меры будут приняты меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование средств для обеспечения своей безопасности.

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