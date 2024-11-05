Песков рассказал об отношении Кремля к победе Трампа или Харрис

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для российских властей непринципиально, кто станет новым главой США. Об этом он рассказал Telegram-каналу Shot.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представляет действующий вице-президент США Камала Харрис, республиканцев - экс-глава страны Дональд Трамп. Корреспондент SHOT спросил Пескова, насколько для российских властей важно, кто именно победит на американских выборах.

«Никакой принципиальности нет», - ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин называл Джо Байдена наиболее предсказуемым и предпочтительным для России главой США. Однако Байден уступил место в предвыборной гонке Харрис, своему вице-президенту.

После этого Путин отмечал, что теперь власти России будут поддерживать Харрис вслед за Байденом. Президент РФ шутил, что Харрис так заразительно смеется, потому что у нее, скорее всего, «все хорошо».