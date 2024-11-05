Посол Японии раскрыл, когда страна подпишет мирный договор с Россией

Мирный договор между Москвой и Токио может быть подписан после окончания конфликта на Украине, заявил посол Японии в РФ Акира Муто в беседе с Telegram-каналом SHOT. По его словам, японское правительство надеется, что движение по этому вопросу начнется с обеих сторон.

Мы надеемся, но в данным момент не проводятся переговоры <...> Нужно преодоления конфликта [на Украине], и установления мира вокруг нас, — пояснил японской посол.

Сейчас Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны. Это связано с продолжающимся спором о Южных Курилах.