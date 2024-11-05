Путин пожелал белорусам успешного проведения выборов президента в январе

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств тепло поприветствовал нового посла Беларуси Александра Рогожника и пожелал республике успешного проведения выборов главы государства, которые назначены на 26 января 2025 года.

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"Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов", - сказал Путин.

Обращаясь к послу Беларуси, он особо подчеркнул, что "в последнее время братские российско-белорусские отношения приобрели высокую динамику". Российский лидер также напомнил, что в декабре исполняется 25 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства и в Минске пройдет приуроченное к этому юбилею заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Владимир Путин поприветствовал также новых послов Киргизии Кубанычбека Боконтаева, Армении - Гургена Арсеняна, Азербайджана - Рахмана Мустафаева. "Эти государства являются ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России", - сказал президент РФ. Лидеры стран СНГ, сообщил он, по традиции соберутся в конце декабря, чтобы подвести итоги этого года и наметить планы и перспективы на будущий, а в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы.