Путин указал на ошибку Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что взятый Западом курс на эскалацию украинского конфликта является глубоко ошибочным.

Об этом глава государства заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.

«Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный», — сказал Путин.

По его словам, такие планы могут строить только те, кто не знает историю России.

Во время выступления Путин также отметил, что Москва открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на основе равноправия и принципов невмешательства во внутренние дела.