Путин высказался о переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не просто готова к переговорам с Украиной, но уже вела их. Об этом сообщает РИА Новости.

Тему переговоров с Киевом Путин затронул 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам. Президент отметил, что в самом начале конфликта переговоры успешно велись, но украинская сторона отвергла уже парафированный (предварительно подписанный) ею договор «по совету извне».

На фоне атак ВСУ в Курской области в МИД РФ сообщали, что тема переговоров с Украиной поставлена на «долгосрочную паузу».

Помощник Путина Юрий Ушаков позже уточнил, что сейчас Россия не рассматривает возможность переговоров. В то же время он отметил, что мирные предложения, ранее озвученные Путиным, не аннулированы. Источники газеты The Washington Post рассказали, что в августе Россия и Украина должны были провести секретные переговоры в Катаре, но атака в Курской области сорвала эти планы.

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На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин подчеркивал, что Москва рассматривает лишь переговоры на базе стамбульских соглашений, а не «эфемерных требований».