Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что принял решение уйти со своего поста. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уйба отметил, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Он отметил, что за прошедшее время он «сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики». Уйба не рассказал, по какой причине подал отставку, и не поделился тем, чем именно будет заниматься после ухода с должности.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что в текущем году ожидается отставка нескольких глав регионов.

В числе кандидатов на отставку назывался Владимир Уйба и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Последний сообщил об отставке в связи с переходом на новую работу днем ранее.

Также ранее РИА Новости сообщило, что Станислав Поздняков подал в отставку с поста главы Олимпийского комитета России. О том, что он готовится уйти в отставку, сообщила ранее газета «Коммерсант». Как пояснил Поздняков, причиной для перемен в руководстве является необходимость оптимизации, вызванной новыми геополитическими вызовами для России.