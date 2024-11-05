Глава Северной Осетии назвал республиканское Минспорта иждивенцами

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал республиканское Минспорта иждивенцами. У министерства очень много долгов.

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«У вас иждивенческая позиция. Копейки посчитайте, которые у вас есть, и посмотрите, сколько что стоит и кому мы что платим. А так просить легче всего. Посчитайте экономику каждого нашего объекта спорта», – заявил Меняйло.

Глава министерства Арутр Хадонов рассказал о задолженности в 17 млн рублей за коммунальные услуги. По причине нехватки финансов турнир памяти Сослана Андиева организовал «Сибирский деловой союз».

Меняйло назвал министерство иждивенцами, которые не могут самостоятельно решить свои финансовые проблемы.

Накануне «ФедералПресс» писал, что стало известно, кто возглавит Ростовскую область после Голубева.