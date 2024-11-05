Песков: Санду не является президентом Молдавии

Майя Санду не является президентом Молдавии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», большинство населения страны проголосовало не за нее. Речь, отметил он, идет о весьма расколотом обществе и эти противоречия будут продолжаться.

[Майя] Санду не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее и речь идет о весьма и весьма расколотом обществе, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, президентскую кампанию в Молдавии нельзя назвать демократической и честной. В ходе выборов было много манипуляций. Он отметил, что «сотням тысячам граждан» страны, проживающим в России, не предоставили возможность принять участие в голосовании. При этом молдаванам, работающим в ЕС, такие помехи не устраивали.

После выборов в республике Россия не склонна смотреть на перспективы двусторонних отношений «сквозь розовые очки», добавил Песков. По его словам, которые передает ТАСС, до сих пор Кишинев не проявлял никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с Московой.

Ранее молдавский политолог Зураб Тодуа обратил внимание, что Санду вытянула победу за счет сомнительного голосования на участках за рубежом, так что легитимность результата также осталась под вопросом. Из-за проигрыша внутри страны молдавский лидер утратила доверие избирателей, резюмировал он.