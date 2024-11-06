Совфед обсудит борьбу с незаконной миграцией

Сенаторы рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации перечень законов, направленных на противодействие нелегальной миграции, а также обсудят ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. В рамках правительственного часа министр здравоохранения России Михаил Мурашко расскажет об итогах реализации мероприятий национального проекта "Здравоохранение" и планах формирования нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Одним из первых Совфед планирует обсудить закон о ратификации договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, подписанный 19 июня этого года в Пхеньяне, предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь. Согласно договору, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участия в таких действиях.

Стороны также не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны. Также договором предусмотрено, что стороны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и в сфере международной информационной безопасности.

Противодействие незаконной миграции

В предварительную повестку заседания также включены законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. Один из них дополняет статью 322.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (организация незаконной миграции) и относит к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории России. За такое преступление предусматривается лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 3 до 5 млн рублей.

Другой закон также вносит изменения в Уголовный кодекс. Новыми нормами дополняется статья 104.1, посвященная конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате совершения преступления. Ее положения распространяются на случаи организации незаконной миграции. При этом уточняется, что она будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Еще один закон дополняет статью 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание) новым пунктом. По нему совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, будет признаваться отягчающим уголовное наказание обстоятельством.

Кроме того, закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" дополняется положениями, по которым предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также данные о способах организации незаконной миграции будут признаваться информацией, распространяемой с нарушением закона. При обнаружении такой информации в интернете генпрокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам.

Помимо этого, закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" дополняется нормой, которая запрещает посредникам принимать экзамены у иностранцев на знание русского языка, основ истории и законодательства России. Организацией и проведением таких экзаменов для мигрантов смогут заниматься только государственные учреждения, включенные в перечень правительства РФ. Устанавливается также, что только такие госучреждения смогут выдавать сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне.

Кроме того, в повестке заседания Совфеда значатся законы о трехкратном увеличении штрафов для работодателей за отказ в приеме на работу инвалидов, о дополнительной оплате труда наставников, об уточнении сведений, входящих в состав кредитной истории физического лица.