Песков: Кишинев не предоставил права голоса сотням тысяч молдаван в РФ
Сотням тысяч молдаван в России Кишинев не предоставил права голоса на выборах президента Молдавии, это не могло не сказаться на результатах голосования, их нельзя считать чистыми. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы можем объективно судить об этих выборах. [Есть] сотни тысяч граждан Молдавии, это, действительно, не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в Российской Федерации, и мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос", - указал представитель Кремля.
"То есть на самом деле очень большая часть населения страны не имела возможности голосовать. В отличие от тех граждан Молдавии, которые работают в европейских странах. Разумеется, это не могло не оказать влияние на результаты выборов, которые вместе с тем, конечно же, считать чистыми невозможно", - отметил Песков.