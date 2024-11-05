Сотням тысяч молдаван в России Кишинев не предоставил права голоса на выборах президента Молдавии, это не могло не сказаться на результатах голосования, их нельзя считать чистыми. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы можем объективно судить об этих выборах. [Есть] сотни тысяч граждан Молдавии, это, действительно, не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в Российской Федерации, и мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос", - указал представитель Кремля.