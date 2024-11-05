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Песков отказался комментировать выборы президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать выборы президента США.

Песков отказался комментировать выборы президента США
© РИА Новости
«Пока нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

5 ноября проходят 60-е выборы президента США. От Демократической партии на пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от Республиканской партии стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в США влияние на исход президентских выборов оказывают такие факторы, как махинации, голосование по почте, а также позиция ключевых (колеблющихся) штатов. Он подчеркнул, что опросы отражают политические симпатии тех социологических и медийных структур, которые их организуют.

Также Пушков не исключил, что демократы в США уже обеспечили «победу» своего кандидата Камалы Харрис за счет махинаций. Голосование по почте, по мнению сенатора, является возможностью для представителей демократической партии сфальсифицировать результаты выборов.

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