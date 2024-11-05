В Кремле отказались признать Санду президентом Молдавии
Многие жители Молдавии не голосовали за Майю Санду, ее нельзя назвать президентом своей страны. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет RT. Пресс-секретарь отметил, что перспективы налаживания отношений России и Молдавии туманны.
Напомним, что по итогам первого тура выборов президента Молдавии ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50% голосов. В ходе второго тура первые результаты показывали победу бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло.
Однако позже, когда ЦИК начал подсчитывать голоса живущих за рубежом избирателей, вперед вышла действующий президент Майя Санду.
4 ноября Центральная избирательная комиссия признала Майю Санду победителем президентских выборов с 55,33% голосов избирателей. По данным ЦИК, оппозиционный кандидат Александр Стояногло набрал 44,67% голосов.
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президентскую кампанию в Молдавии нельзя считать честной, а в ходе голосования было много манипуляций, пишет ТАСС.
«Что касается Санду, она не является президентом своей страны, потому что в самой стране многие не голосовали за нее», - пояснил он.
Официальный представитель Кремля также отметил, что «речь идет о весьма и весьма расколотом обществе», и эти противоречия, скорее всего, будут продолжаться.