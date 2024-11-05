Многие жители Молдавии не голосовали за Майю Санду, ее нельзя назвать президентом своей страны. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет RT. Пресс-секретарь отметил, что перспективы налаживания отношений России и Молдавии туманны.

Напомним, что по итогам первого тура выборов президента Молдавии ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50% голосов. В ходе второго тура первые результаты показывали победу бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло.

Однако позже, когда ЦИК начал подсчитывать голоса живущих за рубежом избирателей, вперед вышла действующий президент Майя Санду.

4 ноября Центральная избирательная комиссия признала Майю Санду победителем президентских выборов с 55,33% голосов избирателей. По данным ЦИК, оппозиционный кандидат Александр Стояногло набрал 44,67% голосов.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президентскую кампанию в Молдавии нельзя считать честной, а в ходе голосования было много манипуляций, пишет ТАСС.

«Что касается Санду, она не является президентом своей страны, потому что в самой стране многие не голосовали за нее», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля также отметил, что «речь идет о весьма и весьма расколотом обществе», и эти противоречия, скорее всего, будут продолжаться.