Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США сами признают отсутствие точных данных о переброске северокорейских военных в зону СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Осенью в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 23 октября, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. Остин отмечал, что цель развертывания военных КНДР пока не ясна.

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«Я ничего не буду говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу, что американская сторона не имеет окончательных подтверждений», - подчеркнул Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл вопрос военного сотрудничества России и КНДР суверенном делом двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отношения Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушают норм международного права.